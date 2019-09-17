Reuters: защита обвиняемого в шпионаже работника консульства США в Турции жалуется в ЕСПЧ

ТАСС, 18 сентября. Адвокаты сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, которого Анкара обвиняет в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (FETO) и шпионаже, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным его источника, ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу, подданную защитниками Топуза в январе этого года. В мае турецкий суд оставил под арестом сотрудника генконсульства США в Стамбуле.

Адвокаты обвиняемого, отмечает агентство, заявили, что турецкие судебные власти проводят второе расследование в отношении их подзащитного, однако его подробности неизвестны. По мнению еще одного источника Reuters, это разбирательство может проводится с целью не допустить выхода Топуза на свободу в случае, если ЕСПЧ постановит отпустить его из-под стражи.

Агентство направило запросы защитникам Топуза, а также в ЕСПЧ с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа пока не последовало.

Метин Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и находится под стражей. Вашингтон требует отпустить как его, так и двух других задержанных сотрудников генконсульства США в Стамбуле. В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что Топуз состоял в связях с ФЕТО, которую Анкара считает ответственной за попытку госпереворота в 2016 году, и с сотрудниками полиции, подозреваемыми в участии в путче. В качестве истцов заявлены в том числе президент Турции Тайип Эрдоган и экс-премьер Бинали Йылдырым.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.