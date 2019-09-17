Вице-спикера парламента Венесуэлы выпустили из-под стражи в рамках соглашения с оппозицией

КАРАКАС, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение об освобождении из-под стражи вице-спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано в рамках соглашения, подписанного с частью оппозиции. Об этом сообщила во вторник Комиссия по установлению правды, правосудию и миру.

"В соответствии с соглашениями, достигнутыми между правительством и частью оппозиции ради достижения мирного сосуществования граждан, Комиссия приняла решение попросить органы судебной власти изменить Эдгару Самбрано меру пресечения в виде лишения свободы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что прошение было удовлетворено.

7 мая Конституционная ассамблея Боливарианской Республики, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, в том числе Самбрано, для их ареста. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.