Профильный комитет Конгресса США пригласил главу Boeing на слушания 30 октября

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор американской компании Boeing Деннис Меленберг и главный конструктор отдела авиалайнеров этой американской компании Джон Хэмилтон приглашены дать 30 октября показания в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры нижней палаты Конгресса США. Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном во вторник на сайте данного комитета.

"Председатель комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей Питер Дефазио (демократ от штата Орегон) сегодня официально пригласил гендира Boeing Денниса Меленберга и главного конструктора отдела коммерческих авиалайнеров Джона Хэмилтона явиться на слушания комитета полного состава. Слушания состоятся 30 октября 2019 года", - информировал комитет.

Его председатель не уточнил повестку заседания и то, какие вопросы будут заданы руководителям авиастроительной компании. По информации агентства Bloomberg, речь пойдет о сроках возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.

Агентство в конце августа сообщило со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии, что Boeing перенесла с сентября на октябрь завершение сертификационных полетов Boeing 737 MAX. Сдвиг сроков в принципе не мешает компании в случае одобрения со стороны Федерального авиационного управления США возобновить эксплуатацию самолетов этой серии в четвертом квартале текущего года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта нынешнего года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.