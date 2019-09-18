Вице-президент США сообщил сенаторам о возможных мерах в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник провел закрытый брифинг для американских сенаторов-республиканцев по ситуации вокруг нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и возможным ответным мерам вашингтонской администрации. Об этом сообщили журналистам ряд законодателей, участвовавших во встрече.

По словам сенатора Линдси Грэма (от штата Южная Каролина), Пенс указал на цель американских властей, которая состоит в "восстановлении [прежнего уровня] сдерживания" Тегерана. Республиканец полагает, что оно было утрачено после того, как Иран расценил как слабость сдержанную реакцию президента США Дональда Трампа на сбитый в июне иранскими ВС беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. Как заявил тогда Трамп, США готовились нанести точечные удары по трем объектам на территории Ирана, но за 10 минут до начала операции он отдал приказ не проводить ее.

"Я думаю, что для восстановления [прежнего уровня] сдерживания необходимо сделать нечто другое, а не то, что мы сделали в прошлый раз", - утверждал Грэм. Он призвал к "региональному ответу, который нанесет Ирану такой удар, что тот не сможет в будущем продвигаться вперед". Сенатор также рассказал, что после встречи с Пенсом уверен в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты королевства.

"Настало время для США поставить вопрос о нападении на иранские нефтеперерабатывающие заводы, если они (иранские власти - прим. ТАСС) продолжат провокации или повысят уровень обогащения ядерных материалов, - написал Грэм в "Твиттере". - Иран не прекратит свое ненадлежащее поведение, пока последствия не станут более реальными, к примеру, атакам подвергнутся их нефтеперерабатывающие заводы, которые сломают хребет [иранскому] режиму".

В наилучших интересах Америки

По словам присутствовавших на встрече с Пенсом, вице-президент также рассказал, что администрация проведет на этой неделе еще один закрытый брифинг для членов обеих партий Конгресса по ситуации вокруг Ирана. "Они [в администрации США] по-прежнему собирают секретную информацию", - пояснил сенатор Джон Кеннеди (от штата Луизиана). Пенс, по его словам, заявил, что США отреагируют на поведение Тегерана "соответствующим образом, в наилучших интересах Америки".

Демократы выступают против военных действий любого рода против Ирана, а также требуют вынесения каких-либо решительных мер в отношении Тегерана на рассмотрение Конгресса США.

Выступая в во вторник в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие", Пенс заявил, что США "абсолютно готовы" защищать своих союзников в регионе после атаки на саудовские нефтяные объекты. "В свете этого ничем не спровоцированного нападения, я обещаю вам, что мы готовы, - сказал вице-президент. - Мы абсолютно готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь в этом". По его словам, "похоже, что" Иран причастен к этому нападению.