Reuters: Пенс не встретится с премьером Соломоновых островов из-за ситуации с Тайванем

ТАСС, 18 сентября. Вице-президент США Майкл Пенс отменил встречу с премьер-министром Соломоновых островов Манассе Согаваре после того, как это островное государство разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

По его данным, Согаваре в июле во время телефонного разговора с Пенсом выступил с предложением о проведении встречи с целью развития сотрудничества. Планировалось, что стороны встретятся в Нью-Йорке в конце сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, однако это мероприятие было отменено из-за ситуации с разрывом дипотношений между Соломоновыми островами и Тайванем.

"Решение Соломоновых островов установить дипломатические отношения с КНР вместо Тайваня имело свои последствия, - указал собеседник агентства. - Такими действиями они наносят вред исторически крепким отношениям [с США]". В американской администрации также назвали произошедшее желанием Соломоновых островов "получить краткосрочную выгоду от Китая вместо долгосрочных отношений с США".

Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай приветствует решение правительства Соломоновых островов разорвать дипломатические отношения с Тайванем и рассчитывает нарастить сотрудничество в будущем.

Вопрос Тайваня

Глава тайваньского внешнеполитического ведомства Джозеф У в понедельник сообщил о том, Тайвань разрывает официальные отношения с Соломоновыми островами, поскольку это тихоокеанское государство приняло решение установить дипломатические связи c КНР.

В результате число стран, признающих суверенитет самоуправляемого китайского острова, во всем мире сократилось до 16. Основную их часть составляют крошечные и малозначительные государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым Тайбэй оказывает финансово-экономическую помощь. В минувшем году Тайвань лишился сразу трех союзников на международной арене: с ним разорвали связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти на острове Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь, которая является убежденной противницей курса на сближение с КНР.