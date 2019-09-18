Трамп заявил, что не будет обсуждать соглашение о мире, пока талибы совершают теракты

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) соглашение о мире, пока его представители совершают такие нападения, как теракты в афганской провинции Парван и в Кабуле. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты решительно осуждают трусливые атаки талибов против афганского народа. Президент [Трамп] ясно дал понять, что он не будет вести переговоры о заключении мирного соглашения, пока талибы продолжают такого рода нападения", - отметила Гришэм.

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось постфактум американской стороной о результатах. Афганские власти неоднократно резко критиковали американскую администрацию за такой подход к мирным переговорам. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем Трамп объявил в свете теракта в Кабуле об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Американский лидер подчеркнул, что приостанавливает переговоры о мире с талибами.

Талибы взяли на себя ответственность за теракты, произошедшие во вторник в афганской провинции Парван и в столице страны. В провинции Парван, неподалеку от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга, прогремело два взрыва. Погибли не менее 24 человек, 31 получил ранения. Действующий президент Афганистана не пострадал. Чуть позже практически в самом центре Кабула произошел еще один взрыв.