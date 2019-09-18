Южная Осетия полностью закроет границу с Грузией на три дня

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия на три дня закроет последний из трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Грузией с 20:00 среды мск в связи с празднованием Дня республики, сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) закавказской республики.

Ранее Южная Осетия закрыла на неопределенное время два из трех пропускных пунктов на границе с Грузией - "Раздахан" в Ленигорском районе и "Синагур" в Дзауском районе, - что было объяснено напряженностью на югоосетино-грузинской границе - в районе югоосетинского села Уста, где ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост.

"Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия информирует о том, что в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики Южная Осетия, с 20:00 мск 18 сентября до 06:00 мск 22 сентября планируется временное прекращение работы места пересечения государственной границы с Грузией "Переу" в Дзауском районе республики", - сообщили в КГБ.

Южная Осетия 20 сентября празднует День республики, в Цхинвале в этот день пройдут праздничные мероприятия - военный парад, народные гуляния и большой праздничный концерт.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.