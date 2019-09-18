И.о. премьера Испании заявил о блокировке формирования правительства

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. премьер-министра Педро Санчес считает, что другие политические силы заблокировали формирование правительства в стране. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на дебатах в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Во вторник король Испании Филипп VI не стал выдвигать кандидата на пост главы кабмина. Это означает, что 10 ноября в стране пройдут внеочередные всеобщие выборы. "28 апреля (дата прошлых выборов в Испании - прим. ТАСС), после семи лет социальной несправедливости и политической коррупции, испанцы проголосовали за прогрессивное правительство, которое бы не зависело от сторонников независимости Каталонии", - сказал Санчес.

"Были те (ИСРП), кто попытался сформировать правительство, и три [другие партии], которые помешали этому, - считает и. о. премьера. - Испания не нуждается в блокировании". Он напомнил, что в скором времени должен произойти выход Великобритании из состава ЕС, а также будет вынесен вердикт по делу каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

"Надеюсь, что 10 ноября испанцы дадут [ИСРП] более явное большинство, чтобы вы, господа [лидер Народной партии Пабло] Касадо, [лидер партии "Граждане" Альберт] Ривера и [глава "Подемос" Пабло] Иглесиас не смогли заблокировать формирование правительства", - подчеркнул Санчес.

И.о. премьера также ответил на реплику депутата от партии "Левые республиканцы Каталонии" Габриэля Руфиана. "У нас не так много общего, - заверил лидер ИСРП. - Вы защищаете независимость Каталонии, а мы хотим сосуществования". "Мы будем защищать конституцию", - сказал Санчес.

"Мы всегда выступаем за диалог, переговоры и сосуществование, - заверил и. о. премьера. - Но если правительство Каталонии снова нарушит конституцию и устав (региона), ИСРП будет действовать". По словам Санчеса, если власти автономии не будут соблюдать закон, соцпартия "задействует необходимую статью (конституции), чтобы защитить территориальную целостность". И.о. главы кабмина имел в виду 155-ю статью Основного закона страны, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии и которая впервые была принята в разгар сепаратистского кризиса в 2017 году.

Политическая неопределенность

В Испании уже почти пять месяцев правительство находится в статусе исполняющего обязанности, поскольку после прошедших 28 апреля всеобщих выборов до сих пор не удавалось утвердить кандидатуру главы кабмина. Главным претендентом на пост премьера являлся Санчес, чья партия победила по итогам голосования, однако не получила абсолютного большинства кресел в парламенте. В июле и.о. премьера уже попытался получить доверие Конгресса, однако его кандидатура не была утверждена.

Согласно конституции страны, если партиям не удастся прийти к соглашению до 23 сентября, автоматически будут распущены обе палаты парламента и назначены внеочередные всеобщие выборы, которые состоятся 10 ноября.

Переговоры социалистов со своим главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" - не увенчались успехом. Политическая сила настаивала на формировании коалиционного правительства с ИСРП, против чего выступила соцпартия.