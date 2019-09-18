Власти Молдавии просят ФБР помочь в расследовании дел против Плахотнюка

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии обратились к Федеральному бюро расследований (ФБР) США с просьбой помочь в раскрытии кражи в €1 млрд из банков страны и преступных схем в финансовой системе, созданных при правлении олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер, глава МВД республики Андрей Нэстасе, который вместе с премьером Маией Санду прибыл в среду с визитом в США.

"В начале своего визита в США встретился с руководством ФБР и вручил письмо с просьбой помочь в поимке и привлечении к ответственности в Молдове всех, кто совершил эти преступления, начиная с Плахотнюка, Шора и всех их соучастников. В ФБР меня заверили, что окажут полную поддержку, чтобы в нашей стране, наконец, восторжествовала справедливость", - отметил Нэстасе. Как сообщили в правительстве республики, в Вашингтоне у молдавской делегации также запланированы встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, предпринимателями и представителями молдавской диаспоры.

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демпартии. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке.

По словам Нэстасе, против Плахотнюка возбуждено уголовное дело. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил олигарха в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело за пределы страны более 37 млрд руб.. Следствие полагает, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. В связи с этим Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.