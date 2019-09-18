Замгоссекретаря США встретился с лидерами белорусской оппозиции в Минске

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл встретился в Минске с лидерами белорусской оппозиции, на которой высказал твердую приверженность Вашингтона защите фундаментальных демократических принципов. Как сообщило посольство США в Белоруссии, встреча состоялась во вторник вечером, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Заместитель государственного секретаря Хэйл встретился с белорусской оппозицией и гражданским обществом для того, чтобы выразить твердую приверженность США защите человеческого достоинства и фундаментальных демократических принципов", - сообщили в американской дипмиссии.

В здании посольства собрались практически все ключевые представители белорусской оппозиции. Среди них - сопредседатель незарегистрированного Белорусского национального конгресса, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич, экс-председатель Верховного совета, почетный председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Станислав Шушкевич, лидер Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, правозащитник Алесь Беляцкий, депутат Палаты представителей Елена Анисим.

По словам оппозиционного политика Анатолия Лебедько, Хейл озвучил присутствующим то, о чем шла речь на его переговорах с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. "Санкции будут сняты только тогда, когда в Беларуси будет прогресс в плане демократии прав и свобод. Американцы восстанавливают дееспособное представительство лишь для того, чтобы расширить возможности по продвижению демократии, прав и свобод в Беларуси, - сказал Лебедько, слова которого приводит портал naviny.by. - Независимость и суверенитет являются одним из приоритетов для США. Это главные послания, которые озвучил чиновник из Вашингтона на встречах с Лукашенко и Макеем".

Как рассказал заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий, на встрече присутствовало полтора десятка человек, преимущественно правозащитники и оппозиционные политики, это была непродолжительная встреча, Хейл выступил с краткой речью, поздравив всех с развитием отношений Белоруссии и США. "Важно, что представители такого высокого ранга встречаются не только с официальной стороной, но и с теми, кто защищает права человека в нашей стране. Это хороший шаг, который показывает властям, что США важно иметь связь с гражданским обществом. Спасибо, что они не закрывают глаза на проблемы в Беларуси, несмотря на потепление в отношениях", - сказал замглавы БАЖ.

Во вторник Хейл на встрече с Лукашенко, в частности, заявил, что еще остаются вопросы, обозначенные в Акте о демократии в Белоруссии, но предстоящие в 2019 и 2020 году парламентские и президентские выборы могут помочь устранить эту озабоченность. При этом, если США увидят прогресс в этой направлении, то смогут обсуждать дальнейшее ослабление санкций. По итогам встречи замгоссекретаря заявил о готовности восстановить дипломатическое представительство на уровне послов.