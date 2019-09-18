В Киеве заявляют, что начали подготовку к отводу войск по всей линии соприкосновения

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Командующий так называемой Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко утверждает, что украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны. Это заявление, как говорится в сообщении штаба ООС, он сделал в среду на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани.

На этой встрече он проинформировал о ситуации в районе населенного пункта Станица Луганская, где уже удалось осуществить отвод войск, а также напомнил, что по соглашению 2016 года это планировалось сделать еще на двух участках - Золотое и Петровское.

"Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, - цитирует штаб слова Владимира Кравченко. - В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генштаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы <...> и все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".

Еще в сентябре 2016 года в контактной группе была достигнута договоренность о создании в Донбассе трех зон безопасности. Достаточно быстро это удалось сделать как раз в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, а отвод войск у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР. В результате через какое-то время украинские войска вновь вернулись на свои позиции и в Золотом, и в Петровском. И все пришлось начинать сначала. Уже летом этого года, после смены власти на Украине, удалось договориться об отводе войск в районе Станицы Луганской. Сегодня, как ожидается, разведение сил и средств на двух других участках будет обсуждаться на очередной встрече контактной группы в Минске.