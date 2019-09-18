Глава Еврокомиссии назвал высоким риск Brexit без соглашения

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что из-за отсутствия прогресса на переговорах с британским премьер-министром Борисом Джонсоном риск выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения остается весьма высоким. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пленарном заседании Европарламента в среду.

"Вы удивитесь, но на переговорах Джонсон заявил нам, что хочет заключить соглашение об условиях Brexit. Но при этом он же заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября со сделкой или без нее, - сказал Юнкер. - Это говорит о том, что риск Brexit без сделки остается очень реальным. Возможно, это будет выбор правительства Великобритании, но не ЕС". Он подчеркнул, что необходимо сохранить целостность общего европейского рынка и не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

"Я все еще надеюсь, что мы сможем достичь согласованного выхода Великобритании из ЕС, поэтому мы попросили Великобританию выдвинуть конкретные, детальные и рабочие идеи по самому трудному вопросу, в частности жесткой границе с Северной Ирландией", - заявила выступавшая на заседании финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье указал на то, что в случае Brexit без сделки проблемы ирландской границы, а также финансовых обязательств Лондона перед ЕС не исчезнут и их придется решать.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер указал на необходимость заключения сделки для обеспечения финансовой стабильности и предложил вновь дать британскому народу возможность высказаться по поводу Brexit.

По итогам дебатов ожидается принятие резолюции, в которой евродепутаты обозначили позицию по ключевым вопросам, связанным с переговорами о выходе Великобритании из ЕС.