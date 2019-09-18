Бишкек и Душанбе решили убрать воинские подразделения из зоны конфликта на границе

БИШКЕК, 18 сентября. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан договорились в среду об отводе воинских подразделений от общего участка границы, где произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском правительстве.

"По результатам переговоров на уровне вице-премьеров двух республик принято решение об отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации", - заявил собеседник агентства. По его данным, в целях урегулирования ситуации также принято решение о демонтаже киргизской пограничной вышки и прекращении строительства Таджикистаном на спорной территории пограничного пункта.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 16 сентября после перестрелки между военнослужащими двух государств. В результате конфликта один киргизский пограничник погиб и еще 13 человек, в том числе местные жители, получили ранения. С таджикской стороны три человека погибли и 10 получили ранения. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана объекта на спорном участке границы. Киргизия также утверждает, что первыми огонь открыли таджикские военнослужащие, в том числе из минометов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился принять все необходимые меры и не допустить эскалации противостояния на границе с Таджикистаном.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.