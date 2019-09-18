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Ситуация на Корейском полуострове

Сеул приветствует усилия Москвы и Пекина по денуклеаризации Корейского полуострова

Посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ подчеркнул, что южнокорейское правительство поддерживает контакты с Россией по этому вопросу

ТАСС, 18 сентября. Южнокорейские власти поддерживают усилия России и Китая, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в среду посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ в интервью российским информагентствам.

"Мы высоко оцениваем, что Россия продолжает положительные усилия в направлении денуклеаризации и создании системы прочного и постоянного мира на Корейском полуострове, включая продолжение российско-китайской дорожной карты", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что южнокорейское правительство поддерживает контакты с Россией и другими заинтересованными сторонами. "Мы будем прилагать все усилия для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления [на нем] постоянного мира и стабильности", - заключил посол.

Теги
РоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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