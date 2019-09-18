Суд в Киеве постановил арестовать по делу "майдана" экс-замглавы МВД Украины

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Киеве постановил арестовать бывшего заместителя министра внутренних дел Украины в рамках разбирательства дела о событиях киевского "майдана" 2014 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бывшему замглавы МВД, имя и фамилия которого прокуратура не называет, инкриминируют организацию превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое повлекло за собой жертвы среди участников "майдана" в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.