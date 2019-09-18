СМИ: силы безопасности Афганистана ликвидировали 15 боевиков движения "Талибан"

ТАСС, 18 сентября. По меньшей мере 15 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в том числе два полевых командира, были ликвидированы в результате спецоперации сил безопасности на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщает телеканал Ariana со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Антитеррористическая операция была проведена в округе Соркхруд неподалеку от города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар. Информации о потерях со стороны силовиков не поступало.