Роухани заявил, что эффект давления США на Иран достиг пика и теперь идет на спад

ТЕГЕРАН, 18 сентября. /ТАСС/. Эффект от давления Вашингтона на Тегеран достиг своего пика и теперь снижается. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей, но оно достигло своего пика и теперь идет на спад", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

Он добавил, что "за последние месяцы наблюдается улучшение экономических показателей страны". "Это не означает решение всех проблем населения, но государство и его представители в состоянии направить [страну] в сторону нормализации ситуации", - сказал Роухани.

Обвинения со стороны США

Соединенные Штаты обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы усилить давление на Тегеран, заявил Роухани.

"Вместо создания конструктивной атмосферы политики в США пытаются за счет обвинений усилить давление на Иран и с этой целью делают беспочвенные и бессмысленные заявления ", - отметил президент Ирана.

Он добавил, что "иранский народ - сторонник мир, дипломатии и диалога". "Ни одна страна не готова вести переговоры в условиях максимального давления. Если у американцев, действительно, благие намерения, то они должны положить конец притеснениям Ирана", - отметил Роухани.

Банковские отношения Ирана с другими странами

Банковские отношения Ирана с другими странами, включая Россию, развиваются, несмотря на отключение от платежной системы SWIFT, добавил Роухани.

"К счастью, сегодня банковские отношения Ирана с некоторыми другими странами развиваются без использования системы SWIFT, - сказал он. - Было время люди на Западе считали, что банковские отношения - это только SWIFT. Но это не так".

Роухани добавил, что "на данный момент Тегеран выстроил банковские связи с Россией и планирует дальше развивать подобные отношения со странами Евразии". "Также мы начали переходить на торговлю в национальных валютах с Россией, Турцией и Ираком, что может решить множество наших проблем", - добавил президент.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.