Эр-Рияд попросил помощи у Сеула в модернизации систем ПВО

ТАСС, 18 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратился к президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину за помощью в разработке систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации южнокорейского лидера по итогам его телефонного разговора с саудовским наследным принцем.

Отмечается, что "Мухаммед бен Сальман попросил союзников оказать содействие в усовершенствовании систем ПВО для противодействия и предотвращения террористических атак в будущем". Стороны договорились продолжить переговоры по данному вопросу.

Система ПВО Южной Кореи

Система ПВО Южной Кореи состоит из средств как американского, так и корейского производства; в нее интегрированы непосредственно оборонительные и наступательные комплексы для нанесения ответного или превентивного удара по ракетным объектам КНДР. В частности, оборонительные средства, объединенные в Корейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны (KAMD), представлены корейскими комплексами "Чхонгун-II" средней дальности, американскими Patriot и эсминцами с корабельными системами Aegis, а наступательные - корейскими ракетными комплексами малой дальности "Хёнму".

Отдельно Сеул развивает и средства борьбы с беспилотниками. Так, 17 сентября власти объявили, что вложат 88 млрд вон ($74 млн) в разработку оружейного комплекса, способного обнаруживать и перехватывать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как сообщило национальное Агентство оборонных закупок (DAPA), система под названием Block-I сможет находить и уничтожать даже самые небольшие БПЛА, используя для этого лазер.

Кроме того, на территории Южной Кореи находятся американские комплексы THAAD, однако они, в отличие от средств KAMD, находятся под оперативным контролем военного командования США.