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Армия ДР Конго объявила о ликвидации лидера боевиков на востоке страны

Сильвестр Мудакумура был убит накануне в районе Рутшуру, отмечается в сообщении

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Армия Демократической Республики Конго (ДРК) объявила, что ликвидировала лидера боевиков из "Демократических сил освобождения Руанды" Сильвестра Мудакумуру. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил ДРК Ричарда Касонгу.

"Мудакумура был убит накануне на востоке ДР Конго в районе Рутшуру", - подчеркнул он.

Летом 2012 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Сильвестра Мудакумуры. Уроженец Руанды, он был обвинен в совершении военных преступлений на территории ДР Конго в период с 20 января 2009 до конца сентября 2010 года. Он подозревался, в том числе, в нападении на гражданских лиц, убийствах, пытках.

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Конго (ДРК)
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