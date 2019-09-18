Партия Нетаньяху уступает конкуренту после подсчета 90% голосов на выборах в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 90% голосов на состоявшихся 17 сентября парламентских выборах отстает на одно кресло в Кнессете (парламенте) от основного конкурента - блока "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщила в среду Центральная избирательная комиссия Израиля.

На данный момент "Кахоль-Лаван" получает 32 места из 120 кресел в Кнессете, "Ликуд" - 31. На третьем месте - "Объединенный арабский список", которому отходят после подсчета 90% голосов 13 депутатских мандатов. Девять кресел в парламенте получает партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана, религиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" пока имеют девять и восемь мест в Кнессете соответственно, правая партия "Ямина" бывшего министра юстиции Аелет Шакед - семь, блок левых партий "Авода-Гешер" - шесть, "Демократический союз" - пять кресел. В выборах участвовали 29 партий, но остальные пока не могут преодолеть электоральный барьер в 3,25%.

Как отмечает государственное радио Израиля Kan, блок центристских и левых партий на настоящий момент контролирует 56 мест в Кнессете, правые и религиозные партии, на которые опирается Нетаньяху, лишь 55. Ни центристы, ни правые пока не в состоянии сформировать минимально необходимую коалицию из 61 депутата без поддержки НДИ Либермана, отмечает радиостанция.

В своих выступлениях перед сторонниками в ночь после выборов Либерман и Ганц призвали к созданию по итогам выборов широкого правительства единства, Нетаньяху же пообещал начать формирование сионистского правительства, что означает, что в него не войдут представители арабских партий.

Окончательные результаты и формирование коалиции

Окончательные результаты подсчета голосов должны быть опубликованы 25 сентября. После этого по закону президент Государства Израиль Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит, как ожидается, уже в конце следующей недели, одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако, сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Первому кандидату по закону будет отведен на формирование коалиции срок в 42 дня. Если у него не получится добиться поддержки 61 из 120 депутатов, то президент может поручить эту задачу другому депутату, которому будет предоставлено на формирование кабинета 28 дней. Если и он потерпит неудачу, третьему депутату будут выделены на решение этой задачи две недели. В случае, если и тому не удастся собрать кабинет, страна может вновь отправиться на повторные выборы.