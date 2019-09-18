Республика Корея ожидает с визитом Путина в ближайшее время

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Южная Корея надеется, что президент России Владимир Путин в скором времени посетит страну с визитом. Об этом заявил в среду посол республики в РФ Ли Сок Пэ в интервью российским агентствам.

"Мы надеемся, что визит президента Путина состоится в ближайшем будущем. Что касается конкретного срока визита, то две страны по дипломатическим каналам ведут консультации по согласованию дат с учетом дипломатического графика глав двух государств", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат напомнил, что в 2020 году исполнится 30 лет со дня установления дипотношений между двумя странами. "Я уверен, что визит президента Путина станет еще одним важным импульсом для развития двусторонних отношений", - добавил посол.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находился с визитом в Москве в июне прошлого года.

30-летие установления дипломатических отношений

Посол подчеркнул,что правительства Южной Кореи и России ведут активную подготовку программы торжеств, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений.

"В настоящее время в Республике Корея и в России на уровне правительств ведется подготовка программы празднования 30-й годовщины таким образом, чтобы укрепить обмены между двумя странами, а юбилейные мероприятия могли бы стать значительным событием в жизни наших народов", - сказал он.

По словам дипломата, корейское правительство уже сформировало организационный комитет по подготовке празднования, издан специальный указ президента республики. Российское правительство также ведет активную подготовку, центральная роль в котором отводится министерству иностранных дел и министерству культуры. "Мы знаем, что будет издан указ президента России и в ближайшее время сформируют организационный комитет по подготовке к юбилею", - добавил он.

Посол напомнил, что во время визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву в июне 2018 года министерства культуры двух стран объявили 2020 год годом культурных обменов и подписали меморандум о взаимопонимании. "В рамках года взаимных обменов мы планируем различные мероприятия, направленные на продвижение реального сотрудничества между двумя сторонами не только в области культуры, но также в сфере политики, экономики, торговли, науки и технологий. Важной частью программы станут мероприятия, связанные с молодежными обменами", - сообщил Ли Сок Пэ.

По мнению посла, региональные правительства двух стран ведут большую подготовку к предстоящему году обменов, потому что участие местных органов власти очень важно. "Третий Корейско-российский форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в городе Ульсане в следующем году, также станет важным событием в рамках празднования 30-летия установления дипотношений", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для успешного проведения года обменов необходим большой интерес со стороны граждан. С этой целью министерства иностранных дел двух стран проводят открытый конкурс на лучший лозунг, посвященный празднованию установления дипотношений. "В конкурсе может участвовать любой гражданин Республики Корея или России. Заявки на участие и варианты лозунгов принимаются до 30 сентября", - сообщил он.

"Мы надеемся, что главным результатом мероприятий, посвященных празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, станут расширение обменов и углубление взаимопонимания между нашими народами", - заключил посол.

Визит Ким Чен Ына в Сеул

Дипломат также сообщил, что Южная Корея прорабатывает вопрос о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул.

"Для развития межкорейских отношений и установления мира и стабильности на Корейском полуострове диалог и сотрудничество между Северной Кореей и Южной Кореей представляют единственный путь, - сказал он. - В этом духе лидеры Южной Кореи и Северной Кореи подписали Пхеньянскую совместную декларацию, в которой говорится, что председатель Ким Чен Ын в ближайшем будущем посетит Сеул. Наш президент господин Мун Чжэ Ин заявил, что он встретится с председателем Ким Чен Ыном безотносительно к времени, месту и формату встречи".

"Правительство Южной Кореи, принимая во внимание развитие мирного процесса на Корейском полуострове, включая диалог между КНДР и США, планирует обсудить с Северной Кореей вопрос об ответном визите председателя Ким Чен Ына", - добавил дипломат.

В сентябре 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил КНДР, где провел два раунда переговоров с Ким Чен Ыном. По итогам диалога была подписана совместная Пхеньянская декларация о нормализации отношений с КНДР. Кроме того, министры обороны двух стран согласовали пакет мер, направленных на предотвращение возможных конфликтов.

Новость обновлена (15:26 мск) - добавлена информация о подготовке программы торжеств, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений