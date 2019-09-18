Посол Южной Кореи в РФ: для снятия санкций с КНДР денуклеаризация должна стать необратимой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Процесс денуклеаризации КНДР должен стать необратимым, чтобы начать снятие санкций с Пхеньяна. Об этом заявил в среду посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ в интервью российским агентствам.

"Что касается возможности ослабления и отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, то, как сказал президент Мун Чжэ Ин на новогодней пресс-конференции, решение проблемы санкций зависит от прогресса в денуклеаризации Северной Кореи, - отметил дипломат. - Для смягчения санкций необходимо, чтобы Северная Корея решительно предприняла реальные действия по денуклеаризации, необходимо, по крайней мере, прийти к выводу, что этот процесс подошел к необратимой стадии. Правительство Республики Корея, убеждая Северную Корею в том, что меры по ее денуклеаризации являются правильным выбором, планирует продолжать дипломатические усилия, чтобы Северная Корея могла достигнуть продвижения в денуклеаризации".

Дипломат добавил, что Сеул в последнее время предпринял значительные усилия по достижению мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Он напомнил, что с начала 2018 года состоялись три встречи между Республикой Корея и КНДР на высшем уровне. Кроме того, впервые прошел саммит КНДР - США. "В настоящее время США и Северная Корея ищут возможность возобновления рабочих переговоров для проведения третьего саммита, - продолжил посол. - Это актуальный момент для объединения дипломатических усилий таким образом, чтобы можно было придать импульс и как можно скорее возобновить северокорейско-американский диалог и через диалог и переговоры создать условия, чтобы Северная Корея приняла конкретные меры, направленные на денуклеаризацию".

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел беспрецедентно жесткие санкции в отношении Северной Кореи в ответ на ее ядерные и ракетные испытания. Был введен запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Запрещены закупка у Северной Кореи текстиля, поставки в страну природного газа и его конденсатов, создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки - не более 2 млн баррелей в год.

Перспективы расширения формата переговоров

"В настоящее время нашей приоритетной задачей является концентрация дипломатических усилий для того, чтобы переговоры между Северной Кореей и США шли по заданному движению и можно было бы успешно проводить диалог, направленный на продвижение денуклеаризации. В соответствии с дальнейшим развитием ситуации можно будет расширить диалог", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности участия России и других стран в переговорах по нормализации ситуации на Корейском полуострове.

"Что касается многостороннего сотрудничества в области безопасности в Восточной Азии, мы считаем, что вслед за процессом по денуклеаризции Северной Кореи и изменением состояния безопасности, если следующие условия будут достаточно подготовленными, станет возможно проведение диалога различного формата, включая шестисторонние переговоры", - добавил он.

Посол отметил поддержку Россией усилий правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове, которая выражается, в частности, в проведении тесных консультаций по этой проблеме.

О гуманитарной помощи КНДР

Южная Корея продолжит оказывать гуманитарную помощь населению КНДР независимо от политической ситуации на Корейском полуострове и будет руководствоваться чувствами братской любви и гуманности, подчеркнул Ли Сок Пэ.

"Позиция правительства Республики Корея заключается в том, что оказание гуманитарной помощи населению Северной Кореи будет продолжено независимо от политической ситуации. Позиция нашего правительства остается неизменной: в условиях, когда в Северной Корее сложилась очень тяжелая ситуация с продовольствием, необходимо оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь чувствами братской любви и гуманности", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, повлияют ли ракетные пуски КНДР на планы Южной Кореи отправить гуманитарную помощь.

"Правительство Республики Корея намерено оказывать гуманитарную помощь Северной Корее с главной целью улучшить гуманитарную ситуацию, в которой оказалось северокорейское население, и прилагает усилия для того, чтобы в этом процессе можно было способствовать также примирению и расширению доверия между Южной Кореей и Северной Кореей", - добавил дипломат.

Южная Корея приняла решение о предоставлении Северной Корее 50 тыс. тонн риса после серии докладов различных подразделений ООН об ухудшении продовольственной ситуации в КНДР. В них в частности сообщалось, что в прошлом году в Северной Корее из-за засухи был собран худший за 10 лет урожай, в связи с чем 10 млн граждан страны угрожает голод.

Межкорейские отношения, пережившие небывалый подъем в 2018 году, с февраля этого года буксуют из-за отсутствия прогресса в диалоге КНДР и США по проблеме денуклеаризации.