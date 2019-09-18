Представитель "Талибан" заявил, что движение готово возобновить переговоры с США

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово к возобновлению переговоров с США, если такое предложение поступит со стороны Вашингтона. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил во вторник руководитель представительства политического крыла "Талибан" в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"С нашей стороны двери остаются открыты для продолжения переговоров, и мы надеемся, что другая сторона пересмотрит свое решение, касающееся [прекращения] переговоров," - заявил представитель талибов.

В распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм было отмечено, что президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с "Талибан" соглашение о мире, пока его представители продолжают совершать теракты.

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. Афганские власти неоднократно резко критиковали американскую администрацию за такой подход к мирным переговорам. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.