Полиция задержала лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория"

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Лидеры оппозиционной черногорской партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич и Владислав Дайкович были задержаны в среду в Подгорице при попытке провести протестную акцию. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сообщается, что при попытке провести перфоманс перед зданием прокуратуры республики Милачич и Дайкович были задержаны с применением силы. "Милачичу нанесены повреждения в виде перелома большого пальца левой руки, гематом и царапин в области рук и спины", - говорится в сообщении. В настоящий момент оппозиционер находится в центре скорой помощи.

Во время задержания Дайкович через Facebook призвал сторонников политической силы "выйти на улицы" и "оказать сопротивление".

"Настоящая Черногория" осудила "террор и задержание Милачича и других членов партии", объявив о предстоящей пресс-конференции своего лидера.

Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Как ранее заявил Милачич ТАСС, его партия будет бороться за нейтральность Черногории, что подразумевает выход страны из Североатлантического альянса. Незадолго до голосования черногорского парламента по вопросу вступления в НАТО в 2017 году политик в знак протеста прилюдно сжег флаг Североатлантического альянса перед зданием тюрьмы в городе Спуж. Черногорский суд вынес ему за это штраф в €300, мотивировав свой приговор тем, что Милачич "нарушил общественный порядок, напугав тюремных охранников". На прошедших 15 апреля 2018 года в Черногории президентских выборах Марко Милачич занял четвертое место, за него проголосовали 2,81% избирателей.