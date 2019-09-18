Сооснователь PayPal Кен Хауэри стал послом США в Швеции

ТАСС, 18 сентября. Американский миллиардер и сооснователь электронной платежной системы PayPal Кен Хауэри назначен новым послом США в Швеции. Об этом бизнесмен сообщил в среду в Twitter.

"Я польщен тем, что сегодня Сенат утвердил меня на должность посла США в Королевстве Швеция. <...> С нетерпением жду присяги и начала работы в посольстве", - написал Хауэри. Таким образом, IT-инвестор стал первым послом США в этой стране с момента прихода Дональда Трампа к власти в 2017 году. Трамп выдвинул кандидатуру бизнесмена на эту должность еще в начале года.

43-летний выпускник Стенфорда Хауэри основал крупнейшую на сегодня дебетовую электронную систему платежей PayPal еще в 1998 году совместно с Илоном Маском, Люком Носеком, Максом Левчиным и Питером Тилем. Вместе с партнерами он образовал "мафию PayPal" - неформальное объединение учредителей сервиса, владеющих сегодня такими активами, как Tesla Motors, SpaceX, LinkedIn и YouTube. Хауэри также является сооснователем венчурной компании Founders Fund с совокупным капиталом более $3 млрд.