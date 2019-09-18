Глава Пентагона назвал Россию самым крупным вызовом США в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Действия России представляют самый крупный вызов США в сфере безопасности в ближайшей перспективе. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию военно-воздушных сил США.

"Пока вооруженные силы США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли свое влияние. Россия остается для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе", - сказал он. Эспер также обвинил Москву в попытках "в одностороннем порядке изменить государственные границы".

При этом Китай, по его словам, представляет для Вашингтона "еще большую угрозу в долгосрочной перспективе". Пекин, по утверждению шефа Пентагона, стремится оказывать "экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру".

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