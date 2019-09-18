СМИ: Израилю необходим компромисс политиков, или страну ждут новые выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Состоявшиеся 17 сентября повторные парламентские выборы в Израиле не выявили четкого победителя, и для формирования правительственной коалиции политикам придется пойти на компромисс. Такое мнение высказывает в среду газета The Times of Israel.

Блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху по итогам подсчета 90% голосов получает порядка 55 мест из 120 в Кнессете, а центристские и левые партии вместе с блоком "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца - 56 кресел, партия "Наш дом - Израиль" русскоязычного политика Авигдора Либермана пока имеет 9 депутатских мандатов, констатирует издание. При этом для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

Правительство единства

По мнению газеты, широкая коалиция в составе "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", к созданию которой призвал Либерман сразу после выборов, пока остается самым вероятным вариантом развития событий. Тем не менее, главным вопросом является, кто же станет премьер-министром при такой конфигурации. Эта проблема может стать камнем преткновения при коалиционных переговорах, которые способны в таком случае занять недели. Вероятно, что Нетаньяху при таком раскладе продолжит оставаться премьером, но, скорее всего, партии договорятся о ротации, и тогда важным станет то, кто именно займет премьерское кресло на первые два года.

Такое правительство единства возможно и без Нетаньяху, как настаивал лидер "Кахоль-Лаван" еще до выборов, но "Ликуд" держится за своего лидера, несмотря на то, что 2 и 3 октября ему предстоят досудебные слушания по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, отмечает газета. Но, даже если "Ликуд" согласится поменять Нетаньяху, останется еще один вопрос: кто займет место премьера во главе партии?

Правое правительство с Либерманом

Но у Нетаньяху есть и другие возможности для переговоров по формированию коалиции, одной из них является формирование еще одного правительства из правых и религиозных партий с участием НДИ Либермана. Коалиция, которая управляла Израилем до ноября 2018 года, включала в себя все правые и религиозные партии вместе с НДИ. Но в ноябре 2018 года Либерман вышел из правительства и не стал присоединяться к такой же коалиции по итогам предыдущих выборов 9 апреля. Но, отмечает издание, существует маленький шанс, что ультрарелигиозные партии не захотят уходить в оппозицию и будут готовы согласиться на выдвинутый Либерманом закон о призыве ортодоксов в армию.

Правое правительство с лейбористами

The Times of Israel отмечает, что у Нетаньяху есть шанс создать узкую коалицию с участием правых и религиозных партий без Либермана, но с лейбористами из блока левых партий "Авода-Гешер". Депутаты от "Аводы" вошли в правительство Нетаньяху 10 лет назад, но сейчас для них такой шаг может оказаться "электоральным самоубийством", отмечает газета. Лидер блока Амир Перец неоднократно повторял в ходе предвыборной кампании, что не пойдет на создание коалиции с "Ликуд" Нетаньяху ни при каких условиях.

Другие возможности

Партия "Ликуд" Нетаньяху предупреждала до выборов, что Либерман и лидер "Объединенного арабского списка" Айман Удэ договаривались о том, чтобы рекомендовать Ганца в качестве премьера президенту Реувену Ривлину. Тем не менее, правительство "Кахоль-Лаван", в которое вошли бы обе эти силы - НДИ и арабский блок, - практически невозможно. Либерман уже заявил, что не пойдет в коалицию с арабскими партиями, а представители фракций из "Объединенного арабского списка" отвергли слова Удэ о возможности вхождения в правительство "Кахоль-Лаван", отмечает газета.

Еще одна возможность состоит в том, чтобы ультрарелигиозные партии присоединились к коалиции "Кахоль-Лаван" с участием "Авода-Гешер" и левого "Демократического лагеря". Такого рода лево-центристские правительства существовали в Израиле десятилетия назад, но представители партии "Объединенный иудаизм Торы" уже заявили, что останутся верными союзу с "Ликуд" "до конца", отмечает издание, указывая, что, в любом случае, такая коалиция оказалась бы неустойчивой.

Еще одни выборы

В случае, если политикам так и не удастся договориться, это приведет к третьим выборам за год, продлит период неопределенности в руководстве и будет стоить миллиарды налогоплательщику, указывает газета. Такое развитие событий может еще больше размыть доверие общества и привести к тому, что и после третьих выборов система вновь окажется не в состоянии сформировать устойчивое правительство, предупреждает издание.

Большинство политиков, включая президента Израиля Реувена Ривлина, уже заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать очередных повторных выборов, а Либерман пообещал не поддерживать какие-либо инициативы, направленные на роспуск парламента. Вместе с тем, единственным способом избежать такого развития событий является компромисс, на который придется пойти одной или даже сразу многим партиям. Только это и позволит сформировать кабинет и предупредить еще одни повторные выборы, резюмирует издание.