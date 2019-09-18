Посол США Хантсман заявил, что будет скучать по России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман считает честью представлять интересы Соединенных Штатов в Москве в сложный период двусторонних отношений.

"Мне бы хотелось отметить, что последние два года были сложными для наших двусторонних отношений. Наши отношения должны только улучшаться. Для меня было самой высокой честью представлять мою страну в такой сложный период", - сказал посол журналистам на торжественной церемонии передачи РФ похищенных четверть века назад исторических документов.

Дипломат добавил, что будет скучать по России. "Я буду скучать по России, по российскому народу", - сказал он.

Как сообщил ранее сам Хантсман, завершающий дипломатическую миссию в Москве, его отъезд из российской столицы произойдет "через пару недель".

В среду в резиденции посла США Спасо-хаус состоялась торжественная церемония передачи исторических документов, похищенных в 1994 году. Они представляют собой указы императора Николая II Капитулу российских императорских и царских орденов и важны для исследования политической и социальной истории России. В 2014 году Министерство культуры РФ установило, что они выставлены на продажу на аукционе в США. При помощи американских правоохранительных органов их удалось вернуть в Россию.