В Пхеньяне считают, что отношения между КНДР и Японией ухудшились

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Отношения между КНДР и Японией ухудшились. Такое мнение в среду в Пхеньяне на встрече с делегацией из японской префектуры Яманаси выразил представитель МИД КНДР Сон Иль Хо, отвечающий за процесс нормализации отношений между Пхеньяном и Токио.

"Отношения между КНДР и Японией не являются нормальными, они ухудшились", - приводит его слова японское агентство Kyodo. Делегация из японской префектуры Яманаси находится в КНДР с прошлой субботы. Ее возглавляет Синго Канэмару - сын покойного экс-министра обороны Японии Сина Канэмару, который в 90-е годы играл большую роль в процессе нормализации отношений между Токио и Пхеньяном. В 1994 году Канэмару-старший посещал Пхеньян в составе межпартийной делегации и провел переговоры с основателем народной республики Ким Ир Сеном.

Визит японской делегации в КНДР проходит на фоне готовности премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, о которой глава японского правительства неоднократно говорил в последние месяцы.