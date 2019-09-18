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Президент Казахстана назначил Мухтара Тлеуберди новым главой МИД

Тлеуберди до назначения занимал должность первого заместителя иностранных дел страны

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мухтара Тлеуберди новым главой МИД республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

51-летний Тлеуберди до назначения занимал должность первого заместителя иностранных дел Казахстана (с марта 2016 года). В разные годы работал послом Казахстана в Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан по совместительству, послом Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству.
 

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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