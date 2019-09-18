Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, - сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел. - Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно четко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы состоялись в полном соответствии с высоким стандартами организации".

"Это - то, что записано в решении, - продолжал министр. - Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ".

Он также отметил, что для проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия. "Сначала создаются необходимые условия безопасности, и только потом проводятся выборы. Президент Владимир Зеленский это четко сказал", - добавил глава МИД.

Согласно минским соглашениям, в рамках мирного урегулирования отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус. Однако стороны конфликта по разному трактуют условия его предоставления. В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен компромиссный вариант, который получил название "формулы Штайнмайера". Она предлагает такой механизм предоставления Донбассу особого статуса, при котором введение в действие соответствующего украинского закона происходит на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - только после опубликования отчета ОБСЕ о соответствии выборов нормам организации.

Ранее 18 сентября стало известно, что на очередной встрече контактной группы в Минске, на которой предполагалось, по сути, парафировать текст "формулы Штайнмайера", украинская делегация отказалась ставить свою подпись.

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