Премьер Сербии: Косово остается точкой несогласия Белграда и Берлина

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос Косова и Метохии остается точкой несогласия между Белградом и Берлином. Об этом заявила в среду премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

"Вопрос Косова остается единственной точкой несогласия или непонимания между нами. Но Германия является для нас одним из важнейших партнеров, поэтому нам важно разговаривать с Германией, слушать ваше мнение, ваш совет, а также представить вам свою позицию, чтобы вместе посмотреть, можем ли мы сблизить наши позиции, чтобы достичь долгосрочного решения. Потому что без долгосрочного решения вопроса Косова и Метохии, исторического примирения сербов и албанцев не будет другого будущего для Балкан. Я знаю, что при поддержке Германии, ЕС и всех наших партнеров мы сможем построить лучшие и успешные Балканы", - заявила Брнабич.

Премьер Сербии также пригласила Ангелу Меркель посетить с визитом Белград.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, где преобладают косовары, Приштине, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако, в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.

Долгосрочный мир на Балканах наступит только после того, как все страны региона вступят в Европейский союз, считает Ана Брнабич. "Евроинтеграция остается стратегической целью Сербии. Для нас Европейский союз, прежде всего, миротворческий проект. Балканы имеют свои особенности и свою специфику, и долгосрочный мир на Балканах наступит только тогда, когда весь регион станет частью ЕС. В этом смысле, не сомневаюсь, Балканы важны для ЕС", - заявила она. Брнабич также поблагодарила Германию "за всю техническую и финансовую поддержку сербской евроинтеграции".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружеских отношений с РФ, в том числе закрытие Российско-сербского гуманитарного центра в Нише. Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС, однако осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.