Зеленский заявил о плане повышения порога для доступа партий к госфинансированию

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию с просьбой отменить государственное финансирование партий сообщил о намерении его сократить. Ответ опубликован в среду на сайте главы государства.

"Несмотря на неприятие значительной частью граждан государственного финансирования деятельности политических партий, особенно в его нынешнем виде, мною внесен на рассмотрение парламента проект закона <...>, которым предусмотрено, что право на получение государственного финансирования уставной деятельности имеют только те политические партии, которые на последних выборах депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 5% голосов", - говорится в ответе. Зеленский также подчеркнул, что бюджетное финансирование партий было введено на законодательном уровне в контексте реформирования политической системы, в том числе для борьбы с политической коррупцией.

Петиция с просьбой отменить государственное финансирование партий была размещена на сайте президента 23 июля, к 18 сентября она набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом. Авторы петиции утверждали, что при сохранении действующей нормы закона о финансировании партий, которые набрали не менее 2% голосов на выборах, "украинский народ в целом на содержание партий за пять лет деятельности Верховной рады потратит около 5,9 млрд гривен" (около $238 млн).

По итогам выборов в Раду, составлявшихся на Украине 21 июля, право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", Всеукраинское объединение "Свобода".