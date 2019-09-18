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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В Эр-Рияде показали обломки дронов и ракет, использованных в атаках на Saudi Aramco

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской нефтяной компании
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© AP Photo/Amr Nabil

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало в среду обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые были использованы в ходе атак на нефтяные объекты королевства.

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Об этом сообщил телеканал Al Arabiya перед началом пресс-конференции, которую проводит в Эр-Рияде официальный представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики.

В понедельник по итогам предварительного расследования он заявил, что ряд свидетельств указывает на то, что "нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения и началась атака не с территории Йемена".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны.

Теги
Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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