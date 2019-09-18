Гуманитарная подгруппа одобрила механизм по подготовке к обмену удерживаемыми лицами

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Участники подгруппы по гуманитарным вопросам rонтактной группы по урегулированию на востоке Украины на заседании в Минске в среду одобрили механизм по подготовке удерживаемых в результате конфликта в Донбассе лиц к обмену. Об этом сообщила полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Следующим шагом на переговорах должно стать письменное закрепление этого механизма по процедурной подготовке удерживаемых лиц к обмену, одобренного сегодня всеми участниками. Это было бы практичным шагом для предстоящего и всех последующих обменов, который позволил бы обеспечить системность и упорядоченность процедуры", - говорится в ее заявлении, размещенном в Telegram-канале МИД ДНР.

Никонорова также напомнила о готовности ДНР к процессу. Однако, по ее словам, украинская сторона не завершила все этапы процессуальной очистки подлежащих обмену лиц.

Отмечается, что на заседании гумподгруппы также был поднят в среду вопрос обеспечения безопасности лиц, включенных в список обмена.