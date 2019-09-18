Комиссар по выборам Канады не исключает вмешательства в них России, Китая или КНДР

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Существует вероятность вмешательства в канадские парламентские выборы третьих стран, таких как Россия, Китай или КНДР. С таким утверждением во вторник выступил в интервью телеканалу CBC комиссар по выборам Канады Ив Котэ. Он является независимым должностным лицом, отвечающим за обеспечение законности и безопасности избирательного процесса.

По его версии, нельзя полностью исключать возможности вмешательства в выборный процесс в Канаде третьих стран. "Для нас, как для полицейских сил, занимающихся вопросами избирательного процесса, трудность расследования [возможного вмешательства в выборы] может заключаться в том, что лица, которые пытаются получить информацию о них, могут находиться за тысячи километров [от Канады] - в Санкт-Петербурге, Северной Корее или Китае", - сказал он.

При этом Котэ подчеркнул, что его сотрудники внимательно следили за недавними выборами в региональные парламенты регионов Альберта, Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио и не обнаружили никаких признаков иностранного вмешательства в избирательный процесс. Он также сообщил, что его команда изучала федеральные выборы в Австралии в мае этого года и получила от австралийского избиркома важную информацию по их проведению с точки зрения безопасности, детали которой комиссар отказался обсуждать.

Несмотря на отсутствие данных о вмешательстве в избирательные процессы в Канаде, Котэ намерен максимально обезопасить предстоящие 21 октября выборы в парламент, поэтому нанял частных детективов из числа бывших полицейских, являющихся специалистами в области кибербезопасности. Кроме того, он установил тесный контакт с представителями Королевской канадской конной полиции (национальная полиция) и разведывательными службами Канады. "Мы собрали информацию, мы установили связи, мы наняли людей. Я думаю, что мы полностью готовы к встрече с [любыми попытками вмешательства в выборы], какую бы форму они не имели, - сказал он. - У нас нет оснований полагать, что Канада находится в опасности с этой точки зрения, но также у нас нет никаких оснований утверждать, что это не так".

Ранее телеканал CBC со ссылкой на доклад Канадского центра кибербезопасности, который входит в состав Центра безопасности коммуникаций - главной электронной разведслужбы Канады, сообщал, что канадские спецслужбы считают "очень вероятным" вмешательство третьих стран в парламентские выборы, но конкретные государства не указывались. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявил, что канадские власти готовы реагировать на возможное вмешательство иностранных государств в парламентские выборы.