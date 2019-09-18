МИД Эстонии предложил странам Балтии вместе требовать компенсации за "советскую оккупацию"

ТАЛЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Страны Балтии должны совместно добиваться возмещения ущерба от так называемой "советской оккупации". С таким утверждением выступил в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который ранее возглавлял Министерство юстиции этой балтийской республики.

"Несомненно, разумно будет принять во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде, - сказал он, выступая в Рийгикогу (парламент). - В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента".

По мнению Рейнсалу, сомнения в целесообразности требований "ущерба от оккупации" равнозначны отрицанию самой "оккупации". "Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то есть и виновный", - цитирует его агентство BNS.

Рейнсалу добавил, что созданная ранее при Министерстве юстиции комиссия по уценке ущерба от "советской оккупации" продолжает свою работу и уже даже составила доклад о "человеческих жертвах оккупации", однако количество этих "жертв" глава МИД Эстонии не уточнил.

В начале этого года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии - Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу - в ходе международной конференции в Риге заявили, что страны Балтии должны добиваться компенсации со стороны России за нанесенный ущерб от так называемой "советской оккупации". Министр юстиции Эстонии, в частности, отметил, что "у стран есть право требовать возмещения ущерба". Ранее действующая при Министерстве юстиции Эстонии комиссия оценила ущерб этой республики от "советской оккупации" в 92 млрд руб., сообщает портал ERR.

Абсурдные основания

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой "советской оккупацией". Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период "советской оккупации" и указали на возможность потребовать с России "как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности, материального свойства".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.