AFP: ООН направила экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атак на Saudi Aramco

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. ООН направила своих экспертов в Саудовскую Аравию для проведения расследования атак, совершенных на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

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Ранее в Эр-Рияде заявляли, что саудовские власти намерены пригласить международных экспертов и специалистов из ООН для расследования нападений.

Как сообщили источники AFP, в ООН считают позитивным шагом проведение международного расследования по факту совершенных атак.

Два крупнейших предприятия национальной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что для осуществления диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей в сутки.

В среду Эр-Рияд обвинил в причастности к атакам Иран, предоставив ряд доказательств, но признав, что место запуска ракет до сих пор не установлено.