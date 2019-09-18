Инспектор Минюста США взаимодействовал со спецпрокурором, расследующим слежку за Трампом

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц взаимодействовал со спецпрокурором Джоном Даремом, расследующим обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за Дональдом Трампом в 2016 году. Об этом Хоровитц сообщил в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

"У меня с ним были контакты, но это их собственная структура, он работает под руководством министра юстиции, а я, разумеется, независимый", - заявил Хоровитц, комментируя вопрос о том, взаимодействовал ли он с Даремом. Вдаваться в содержание этих контактов генинспектор категорически отказался.

Не стал Хоровитц раскрывать и содержание собственного подготовленного на днях доклада, посвященного обстоятельствам начала слежки Федеральным бюро расследований (ФБР) США за кандидатом в президенты от Республиканской партии Трампом в 2016 году, уточнять, будет ли этот документ обнародован. Все вопросы на эту тему Хоровитц переадресовал руководителям Минюста. "Мы говорили с ними про вопросы режима секретности. Однако в конечном счете им решать, какой и чему будет или не будет присвоен гриф [секретности]. Это нормальный процесс", - сказал инспектор.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры. По свидетельству политиков от правящей Республиканской партии, отчет Хоровитца подверг резкой критике те шаги прежнего руководства Минюста США и входящего в его структуру ФБР, которые относились к слежке за избирательным штабом Трампа.