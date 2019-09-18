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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Sky: Госсекретарь США назвал нападения на Saudi Aramco "актом войны"

Майкл Помпео подчеркнул, что это были "иранские атаки", а не нападение из Йемена
Госсекретарь США Майкл Помпео Mandel Ngan/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Mandel Ngan/Pool via AP

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Актом войны назвал нападения на саудовские нефтяные объекты госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл в среду в Джидду для встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Главная тема его встреч с саудовским руководством - обсуждение атак на нефтяные объекты королевства 14 сентября и ответные меры на теракты.

"Нападения на заводы компании Saudi Aramco - это акт войны", - сказал он, обвинив Иран в их организации. "Нападение было совершено не из Йемена, это - иранские атаки", - указал Помпео.

Визит главы американского внешнеполитического ведомства совпал с проведением в Эр-Рияде пресс-конференции в министерстве обороны страны, на которой журналистам были продемонстрированы обломки беспилотников и хвостовые части ракет, использованных при атаках на заводы компании Saudi Aramco. 

Теги
СШАИранСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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