Sky: Госсекретарь США назвал нападения на Saudi Aramco "актом войны"

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Актом войны назвал нападения на саудовские нефтяные объекты госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл в среду в Джидду для встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Главная тема его встреч с саудовским руководством - обсуждение атак на нефтяные объекты королевства 14 сентября и ответные меры на теракты.

"Нападения на заводы компании Saudi Aramco - это акт войны", - сказал он, обвинив Иран в их организации. "Нападение было совершено не из Йемена, это - иранские атаки", - указал Помпео.

Визит главы американского внешнеполитического ведомства совпал с проведением в Эр-Рияде пресс-конференции в министерстве обороны страны, на которой журналистам были продемонстрированы обломки беспилотников и хвостовые части ракет, использованных при атаках на заводы компании Saudi Aramco.