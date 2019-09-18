Джонсон пригласил председателя Европарламента посетить Великобританию

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли посетить Соединенное Королевство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента по итогам состоявшегося между ними в среду телефонного разговора.

"Сегодня премьер-министр Джонсон пригласил председателя Сассоли встретиться в Лондоне и подчеркнул важность роли Европейского парламента в процессе Brexit", - отмечается в сообщении. "Он выразил желание достичь позитивного соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Председатель Европарламента ответил, что это также является желанием 27 стран ЕС", - подчеркивается на сайте ЕП.

Сассоли отметил, что "приоритетами ЕП остаются гарантия прав граждан и защита мирного процесса в Северной Ирландии". Он напомнил, что "любое соглашение должно быть одобрено как британским парламентом, так и Европейским парламентом, поэтому необходимы активные дебаты". "Европейские институты готовы обсудить любое письменное предложение правительства Великобритании по выходу из нынешнего тупика", - говорится в заявлении Европарламента.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".