Суд Туниса отказал в освобождении из тюрьмы кандидату в президенты страны

ТУНИС, 18 сентября. /ТАСС/. Суд Туниса отклонил в среду очередную апелляцию об освобождении кандидата в президенты республики медиамагната Набиля Каруи, занявшего второе место по результатам первого тура досрочных выборов главы государства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель возглавляемой кандидатом политической партии "Сердце Туниса".

"Следственный судья <...> отклонил сегодня апелляцию об освобождении Набиля Каруи, объявив себя некомпетентным в рассмотрении решения обвинительной палаты об аресте, - указал собеседник, отметив, что адвокаты кандидата намерены повторно подать апелляцию.

В соответствии с результатами прошедшего 15 сентября первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе, Набиль Каруи занял второе место и вышел во второй тур голосования, набрав 15,6% голосов избирателей. На первой позиции с 18,4% оказался независимый кандидат Каис Саид.

23 августа суд Туниса постановил заключить под стражу медиамагната Набиля Каруи. После задержания он был доставлен в тюрьму Морнагия, расположенную примерно в 15 км юго-западнее столицы страны.

Уголовное дело в отношении Набиля Каруи и его брата Гази Каруи было возбуждено по обвинению в уклонении от уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Инициатором начала процесса выступила тунисская неправительственная организация "I Watch", которая занимается борьбой с финансовыми и административными преступлениями. В 2016 году организация подала жалобу в прокуратуру. В июле этого года суд запретил Набилю Каруи выезжать за границу в связи с проводимым в его отношении расследованием.