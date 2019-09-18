Палестина готова к переговорам с любым новым премьер-министром Израиля

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Палестинцы готовы вести переговоры с любым новым премьер-министром еврейского государства. Об этом заявил в среду в Осло министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"Палестинские власти готовы вести переговоры с любым новым главой правительства Израиля, - приводит его слова телеканал Al Arabiya. - Мы уважаем результаты демократических выборов в Израиле и готовы сесть за стол переговоров с тем, кто сумеет сформировать правительство".

Между тем во вторник глава палестинского правительства Мухаммед Штайе заявил в Рамалле, что палестинские власти особо не рассчитывают на результаты парламентских выборов в Израиле, поскольку еврейское государство "не готово прекратить оккупацию Западного берега".

Палестино-израильский переговорный процесс заморожен с 2014 года. Все контакты осуществляются исключительно через египетских посредников. Ситуация еще больше усугубилась после признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и переноса туда из Тель-Авива своего посольства. Палестинцы тогда заявили о невозможности дальнейшего диалога с еврейским государством.

Накануне парламентских выборов 17 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал распространить суверенитет страны на часть Западного берега, в частности Иорданскую долину и северную оконечность Мертвого моря, чем вызвал гневную реакцию со стороны арабских государств.

По результатам подсчета 90% голосов партия "Ликуд" Нетаньяху пока уступает основному конкуренту - центристскому блоку партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим руководителем Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Как ожидается, 25 сентября будут опубликованы официальные результаты подсчета голосов на выборах, после чего президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с лидерами прошедших в парламент партий по формированию правительственной коалиции.