Помпео уверен, что О'Брайен будет отстаивать интересы США с позиции силы

ТАСС, 18 сентября. Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство Соединенных Штатов на международной арене с позиции силы. Уверенность в этом выразил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

Трамп хочет назначить на пост помощника по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Кто это?

"Чтобы гарантировать безопасность Америки, мы должны [обеспечивать] лидерство [США] с позиции силы, - написал Помпео в своем Twitter. - Если кто-то это и понимает, то это Роберт". Госсекретарь также отметил "эффективные усилия" О'Брайена в его прежней должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также дал высокую оценку О'Брайену, назвав его очень талантливым и уважаемым сотрудником.

На прошлой неделе президент США отправил своего предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Трамп объяснил свое решение тем, что тот совершал большие ошибки и не находил общий язык с другими представителями вашингтонской администрации.