СМИ: в Колумбии уничтожили два беспилотника со взрывчаткой

БОГОТА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Колумбии обнаружили, а затем уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой, на западе страны. Об этом в среду сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник во второй половине дня в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Благодаря данным разведки, представителям колумбийской армии удалось найти в джунглях два беспилотника с 300 г взрывчатки на каждом. Оба дрона были уничтожены солдатами.

Власти региона начали расследование. Отмечается, что в данном департаменте активно действуют преступные организации и повстанческие группировки.