Стерджен считает, что Шотландия в ближайшие годы обретет независимость от Великобритании

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен предрекает независимость Шотландии от Соединенного Королевства по причине выхода Великобритании из ЕС. Об этом она заявила в среду журналистам в Берлине.

"Я прогнозирую, что Шотландия в ближайшие годы будет независимой и станет независимым членом ЕС", - сказала глава кабмина Шотландии на пресс-конференции.

Она выступила за проведение повторного референдума по вопросу независимости от Великобритании в случае неупорядоченного Brexit уже в 2020 году. "Мы должны предусмотреть это в следующем году", - отметила Стерджен. По ее мнению, очередная отсрочка выхода Великобритании из ЕС была бы лучшим вариантом, нежели хаотичный Brexit.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.