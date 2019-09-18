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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Помпео признал, что ЗРК Patriot не смогли отразить атаку на саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь США вновь назвал нападения на Saudi Aramco "актом войны"
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в мире не всегда демонстрируют нужный результат. Об этом он заявил в среду в беседе журналистами, сопровождающими его в поездке в Джидду. Глава американской дипломатии прибыл туда для встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Текст беседы распространила пресс-служба Госдепартамента.

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Помпео задали вопрос, почему саудовские войска, у которых на вооружении стоят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают [цели]. - сказал он. - Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха".

Госсекретарь подверг критике утверждения о том, что нынешняя ситуация стала возможна из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме того, Помпео выразил уверенность в том, что тема нападения на саудовские нефтяные объекты будет поднята в Совете Безопасности ООН на следующей неделе как американской стороной, так и представителями Саудовской Аравии.

"Я уверен, что в Нью-Йорке и мы, и Саудовская Аравия будем много говорить об этом. Именно Саудовская Аравия стала страной, на которую было совершено нападение. Это было на их территории. Это был акт войны, направленный непосредственно против них, и я уверен, что они сделают это", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли тема атак на нефтяные объекты королевства поднята в СБ ООН на следующей неделе.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана. Тегеран назвал это заявление безосновательным.

Теги
СШАСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Сауд, Мухаммед бен Сальман, АльАтаки на предприятия Saudi Aramco
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