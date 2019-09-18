Politico: Болтон на закрытой встрече подверг резкой критике внешнюю политику Трампа

Кроме того, по версии Болтона, любого рода переговоры с КНДР и Ираном "были обречены на провал", отсутствовали какие-либо признаки того, что эти страны "как-то планировали отказаться от ядерного оружия". Он считает, что Тегеран и Пхеньян заинтересованы в проведении переговоров только ради облегчения американского санкционного режима.

По сведениям ее источников, на закрытом приеме, организованном консервативным Гейтстоуновским институтом, Болтон, в частности, назвал "ужасным сигналом" решение Трампа пригласить лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. По мнению экс-советника, такой шаг является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября. Трамп в итоге отменил эту встречу после совершенного талибами теракта в Кабуле, жертвами которого стали мирные жители.

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого Дональд Трамп отправил на прошлой неделе в отставку, в среду подверг резкой критике внешнюю политику американского лидера во время закрытой встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Politico .

Бывший помощник главы государства также считает, что отказ Трампа от ответных действий на сбитый в июне иранскими ВС американский беспилотный летательный аппарат "подготовил почву" для последующих "агрессивных действий" Тегерана, указывает Politico. Он предположил, что в случае принятия ответных мер нападения на саудовские нефтяные объекты не произошло бы. Болтон также рассказал, что планируемый ответ на сбитый американский беспилотный летательный аппарат прошел всю процедуру согласований и все в Белом доме одобрили его. Однако, как указал экс-помощник главы государства, "высшее должностное лицо в самую последнюю минуту, не сказав никому, решило не делать этого".

"Он раскритиковал Трампа, не упоминая его имени, несколько раз", - рассказал изданию один из приглашенных на прием.

Экс-помощник американского лидера также считает, что США не следовало добиваться мирного соглашения с талибами. Вместо этого, по словам Болтона, Вашингтон должен был обеспечивать 8,6 тыс. американских военнослужащих в Афганистане разведданными и другими элементами поддержки. Бывший советник Трампа также утверждал, что достигнутые с талибами договоренности "не имеют никакого смысла".

Кроме того, отмечает Politico, Болтон неоднократно выражал уверенность в том, что "рано или поздно" в Израиле сменится правительство Биньямина Нетаньяху. Говоря о ситуации вокруг Венесуэлы, экс-помощник президента США утверждал, что в Боливарианской Республике находится от 20 тыс. до 25 тыс. кубинских военнослужащих. После их вывода, по мнению Болтона, правление венесуэльского президента Николаса Мадуро завершится.

В среду Трамп объявил, что назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента.

Отставка Болтона

На прошлой неделе Трамп отправил своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Президент объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим обязанности помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман. Ранее газета The Washington Post писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию в Афганистане. Разногласия наблюдались и в вопросах, связанных с Ираном и КНДР.

Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности 9 апреля 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера. В 2001-2005 годах Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период за ним закрепилась репутация "ястреба" - сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. Болтон выступал за отказ Вашингтона от ратификации некоторых международных соглашений, являлся сторонником вторжения в 2003 году в Ирак. В 2005-2006 годах он был постоянным представителем США при ООН. Находясь на этом посту, Болтон не скрывал своего негативного отношения к всемирной организации.