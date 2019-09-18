Пенс обсудил с Зеленским его готовящуюся встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обсудил в среду по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским его готовящуюся встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Вице-президент сегодня [в среду] в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Вице-президент подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Вице-президент дал высокую оценку администрации Зеленского за ее решительные действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку [США] этих усилий", - отмечается в документе.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.