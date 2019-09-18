Вице-президент США обсудил с премьером Молдавии экономику и энергетическую безопасность

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи обсудили вопросы экономического развития и энергетической безопасности.

"Вице-президент встретился сегодня в Белом доме с премьер-министром Молдавии Майей Санду <...> Лидеры обсудили пути наращивания темпов экономического развития и энергетическую безопасность Молдавии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пенса.

Американский вице-президент "высоко оценил руководящую роль премьер-министра в содействии прогрессу в реформах" в Молдавии. "Вице-президент подтвердил полную и неизменную поддержку Соединенными Штатами нового молдавского правительства и выразил надежду, что оно сохранит свою приверженность продолжению реформ. Эти усилия включают своевременное назначение независимого генерального прокурора, законодательство, которое обеспечит независимость правительственных учреждений, решительные антикоррупционные меры, свободные и справедливые избирательные процессы в преддверии выборов в местные органы власти в октябре 2019 года", - сказано в пресс-релизе.